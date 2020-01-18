قوى الأمن اللبناني تحذر المشاغبين.. والحريري: بيروت لن تكون ساحة للمرتزقة

جهينة نيوز

بعد تطور حدّة الاشتباكات بين القوى الأمنية اللبناني والمحتجين في وسط بيروت، غرّدت قوى الأمن اللبناني عبر حسابها في "تويتر"، قائلة: "بعد الإنذارات التي أطلقناها عبر وسائل الإعلام لمغادرة المتظاهرين السلميين، ستتم ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بأعمال شغب وتوقيفهم، وإحالتهم على القضاء.

من جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أن "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب ولن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".

وشدد على أن "حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين لن يحترق بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والامنية مدعوة الى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين".

وكانت قوى الأمن الداخلي في لبنان قد نشرت على حسابها على موقع "تويتر" فيديو يظهر كيف قام محتجون بانتزاع "بلاط" الأعمدة في وسط بيروت لرشقها باتجاه عناصر مكافحة الشغب، واصفة إياهم بـ"المشاغبين".

المصدر: وكالات