قوى الأمن اللبناني تحذر المشاغبين.. والحريري: بيروت لن تكون ساحة للمرتزقة

السبت, 18 كانون الثاني 2020 الساعة 20:16 | سياسة, عربي

جهينة نيوز

بعد تطور حدّة الاشتباكات بين القوى الأمنية اللبناني والمحتجين في وسط بيروت، غرّدت قوى الأمن اللبناني عبر حسابها في "تويتر"، قائلة: "بعد الإنذارات التي أطلقناها عبر وسائل الإعلام لمغادرة المتظاهرين السلميين، ستتم ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بأعمال شغب وتوقيفهم، وإحالتهم على القضاء.

من جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أن "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب ولن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".

وشدد على أن "حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين لن يحترق بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والامنية مدعوة الى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين".

وكانت قوى الأمن الداخلي في لبنان قد نشرت على حسابها على موقع "تويتر" فيديو يظهر كيف قام محتجون بانتزاع "بلاط" الأعمدة في وسط بيروت لرشقها باتجاه عناصر مكافحة الشغب، واصفة إياهم بـ"المشاغبين".

المصدر: وكالات


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    18/1/2020
    21:06
    نصيحه للجيش باستخدام مياه الصرف الصحي لتفريق اولاد الشوارع
    اولد الشوارع لا يعول عليهم في اي مكان / من هون كونغ - لايــران - والعراق - ولبنـــان - والسودان والجزائـــــر - وبلا قيادات - وبرامجهم - ولا يمكن التفاوض معهم - وفي كل شارع ..شله زعــــران / تختلف عن الاخرى - ومخترقين من اكثر من جهه - وظاهره اولاد الشوارع - ظاهره مدروسه ومموله من قبل مراكز دراسات استراتيجه منذ احداث اوربه الشرقيه وتتبع اصحاب نظريه الفوَضى الخلاقه - وتطورت من ظاهره الطابور الخامس / وينبغي اخراجهم بالقوه حتي يلا يعتقدون انهم علي حق ويحولون الحق الي باطل بافعالهم والتي الغايه منها - الفوضى والتخريب ونصيحه باستخدام خراطيم مياه الصرف الصحي من البول والخراء وسنجد ماززا سيفعل اولاد الشوارع الذين لم نشاهدهم بحرب تموز - وبحنوب لبنيين - ثوارالمقاهي والكافتريات والكبريهات السياسيه.

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