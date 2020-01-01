في ظل حربه التجارية مع أمريكا.. الاقتصاد الصيني يسجل أضعف نمو في 2019

جهينة نيوز:

تباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأضعف وتيرة في نحو 30 عاما في 2019 في ظل حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيف

وأظهرت بيانات للإحصاءات تباطؤ نمو الصين إلى 6.1 بالمئة في العام الماضي كما كان متوقعا مقارنة مع 6.6 بالمئة في 2018. وعلى الرغم من أن النمو ما زال قويا بالمعايير العالمية،

ومع التحديات الاقتصادية انخفض معدل المواليد في الصين إلى أدنى مستوى العام الماضي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل 70 عاما، مما يشكل تحديا طويل الأجل لحكومتها.

ويحجم الكثير من الأزواج في الصين عن إنجاب الأطفال بسبب تكاليف الرعاية الصحية والتعليم إلى جانب السكن المكلف. كما أن إلغاء سياسة الطفل الواحد في عام 2015 لم تعط دفعة كبيرة لمعدل المواليد.

المصدر رويترز