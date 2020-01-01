محتجون يحاولون اقتحام البرلمان اللبناني و الامن يحذر

جهينة نيوز:

توافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت اليوم السبت، واتجه آخرون نحو مجلس النواب الذي شهد محيطه اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة.

وردد المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و حاولوا اقتحام مجلس النواب اللبناني، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكا شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

و بدورها طالبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة من المتظاهرين السلميين في وسط بيروت الإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها السبت إنه “‏يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب”، وتابعت “لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم”.