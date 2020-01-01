مواجهات عنيفة بين متظاهرين و القوى الأمنية في ساحة النجمة وسط بيروت

جهينة نيوز:

تحت عنوان "لن ندفع الثمن" انطلقت مسيرات احتجاجية في العاصمة اللبنانية بيروت من اكثر من منطقة والتقت في محيط مجلس النواب فيما تقوم مجموعات ملثّمة بهجوم مكثف على أحد مداخل المجلس و القوى الأمنية ترد .

و وفقاً لوسائل إعلام لبنانية أن اكثر من 15 باصاً انطلق من طرابلس نحو وسط بيروت مع موكب كبير من السيارات من مناطق شمالية عدة للمشاركة في التظاهرة امام مجلس النواب.

و احتدمت المواجهات في محيط مجلس النواب بين عدد من المتظاهرين والقوى الأمنية التي ترّد عليهم برشّهم بخراطيم المياه وهجوم مكثف من المجموعات الملثّمة على أحد مداخل المجلس النيابي