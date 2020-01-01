رئيس كيان العدو الاسرائيلي يوجه رسالة إلى الملك المغربي

السبت, 18 كانون الثاني 2020 الساعة 16:56 | سياسة, محلي

رئيس كيان العدو الاسرائيلي يوجه رسالة إلى الملك المغربي

جهينة نيوز:

وجه رئيس كيان العدو الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسالة إلى الملك المغربي محمد السادس بمناسبة افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة.

وأكد ريفلين في "تويتر" أن (الدولة العبرية) تابعت "بمشاعر من الفرح والغبطة" مراسم افتتاح المتحف الجديد التي جرت بحضور الملك المغربي.

وتابع: "نود أن نعبر لجلالتكم عن أسمى آيات الشكر والامتنان لحرصكم على الحفاظ على روابط الألفة والود مع أبناء الطائفة اليهودية، وذلك اقتداءا بنهج آبائكم، ولاهتمامكم كذلك بتعزيز الحياة المشتركة بين المسلمين، والنصارى واليهود".

من جانبها، أشادت خارجية الاحتلال الإسرائيلية بإقامة الملك المغربي مأدبة عشاء على شرف أبناء الجالية اليهودية في البلاد وكبار الشخصيات التي جاءت من مختلف أنحاء العالم لحضور مراسم افتتاح ما يسمى "بيت الحكمة" أو "بيت الذاكرة" في الصويرة.


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