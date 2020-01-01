مرض "غامض" يقتل 5 أشخاص في الكونغو

جهينة نيوز:

حصد مرض مجهول أرواح 5 أشخاص في محافظة ماي ندومبي غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن السلطات.

وأوضحت المصادر أن جميع الضحايا توفوا في مستشفى بلدة كيري بالمحافظة.

وقال وزير الصحة المحلي جان كلود بولا، إن السلطات تبذل قصارى جهدها لتحديد نوع "المرض الغامض"، مشيرا إلى أنه يختلف عن حمى إيبولا.

وأضاف المسؤول أن الوضع "تحت السيطرة"، ويعمل الاختصاصيون على استيضاح ما جرى فعليا، حيث أخذوا العينات الضرورية من الموقع ونقلوها إلى المعهد الوطني للدراسات البيوطبية.

وأكد أن فريقا من الاختصاصيين بالمعهد سيصل كيري قريبا لتوفير الرعاية "السريعة" لجميع نزلاء المستشفى وتحديد نوع المرض المميت.

"نوفوستي"