متحدث عسكري عراقي: قرار اخراج القوات الاجنبية يشمل كردستان

جهينة نيوز:

اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، ان قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق يشمل اقليم كردستان، فيما اشار الى ان الاقليم ليس لديه مشكلات بهذا الخصوص.

وقال خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان "الجانب الامريكي لم يعيّن وقتا محددا لخروج قواته من البلاد"، مبينا ان "ﻗﺮار إﺧﺮاج اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻫﻮ ﻗﺮار ﺳﻴﺎدي وﻳﺸﻤﻞﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق".

واضاف ان "اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻻ ﻣﺸﻜﻼت ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص".

وﻋﻠﻖ ﺧﻠﻒ، ﻋﻠﻰ أﻧﺒﺎء اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وذﻛﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺘﻀﺐ، ان "اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اول امس الخميس، ان مسؤولين امريكيين اكدا أن الجيش الأمريكي استأنف عملياته المشتركة مع العراق، وذلك بعد 10 أيام من تعليقها في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد قبل نحو اسبوعين