جهينة نيوز:

اعلن امين عام اللجنة الايرانية لمكافحة المخدرات اسكندر مؤمني عن تشكيل لجنة ايرانية صينية مشتركة لمكافحة المخدرات من اجل تعزيز التنسيق ورصد الانشطة وتبادل الوفود بين البلدين.

وقال مؤمني الذي يزور الصين في الوقت الحاضر تلبية لدعوة من وزير الامن العام الصيني، انه في اطار هذه اللجنة سيتم تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات في قطاعات العلاج والوقاية والمواجهة.

واضاف، انه تم الاتفاق على تدشين قناة مباشرة في هذا المجال كي يتمكن البلدان من مناقشة قضاياهما ومشاكلهما للعمل على حلها.

واوضح بان زيارته الى الصين تتضمن جانبين، اللقاءات والاتفاقيات والزيارات التفقدية، واضاف، انه خلال اللقاء مع وزير الامن العام الصيني اكد الجانبان على ان نهج الاحادية الاميركية له تثير سيئ في جميع القطاعات خاصة في مجال مكافحة المخدرات.

وقال، ان ايران مجاورة لافغانستان كما ان للصين حدودا مشتركة معها بنحو 130 كم ، لذا فان كلا البلدين يتاثران بالاحداث التي تقع في افغانستان في مجال المخدرات حيث تقرر تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات.