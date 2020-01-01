الفرعون صلاح يكشف سر كثرة أهدافه!

جهينة نيوز:

كشف مهاجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، عن سر أهدافه الكثيرة بالمواسم الأخيرة رفقة فريقه الإنجليزي، بالإضافة للحديث عن سر تألق النادي.

وتحدث المصري صلاح عن سر أهدافه الكثيرة في المواسم الاخيرة رفقة ناديه الإنجليزي مرجعا ذلك للعمل على تطوير عقليته الاحترافية بالإضافة للعمل الجاد الذي يقوم به لتطوير لمسته الاخيرة.

قائلا "تحقيق أرقام تهديفية مميزة! لقد بدأ الأمر بالعمل أكثر على تطوير عقليتي. هذا كل شيء، أتدرب أيضا على التسديد وتطوير اللمسة الأخيرة كل وقت، وليس هذا كل الأمر ولكن أيضا اعتياد الوجود بعدة مراكز في أثناء المباراة، والتحرك في العمق أكثر من الوجود بجوار الخط، لأن دوري هو اللعب كجناح".

وأضاف "لقد عملت على تطوير عديد من الأشياء لدي، وهناك كثير من التدريبات وراء ذلك، العمل والاجتهاد وراء تلك الأهداف، وأتمنى مساعدة فريقي لتحقيق أهدافه دائما".

وحول نجاحات فريقه في هذا الموسم والرغبة في تكرار موسم أرسنال 2003-2004 دون هزائم، قال صلاح "نركز الآن فقط على مباراة مانشستر يونايتد، لأننا نتعامل مع كل لقاء على حدة، لا نفكر في البقاء بلا هزيمة حتى نهاية الموسم. إذا فعلنا ذلك فسيكون رائعاً، لكن في نهاية المطاف نريد فقط الفوز بلقب البريميرليغ، لأنه الأمر الأكثر أهمية".