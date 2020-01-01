ميليشيا "قسد" تلوح ببدء جولة جديدة من المحادثات مع دمشق

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" الجناح السياسي لميليشيا "قسد" المنحلة رياض درار عن رغبتهم ببدء محادثات مع الحكومة السورية مرة أخرى.

وقال "درار" لمواقع كردية: "نحن باتجاه مسار تفاوضي مع الحكومة وهذا المسار بدأنا به منذ منتصف عام 2018 وتوقف بسبب ترفع ورغبة الحكومة أن تعود الأمور كما كانت قبل 2011" حسب رأيه، مضيفاً "نريد أن يكون الآن هناك حالة تفاوضية جديدة متقدمة وأكثر إنجازاً".

وأشار "درار" إلى أنه "بالنسبة للجولات التي جرت في أوروبا لها أهداف وخاصة بعد العدوان التركي على مناطقنا في رأس العين وتل أبيض كانت هناك دعوات كثيرة من الأوروبيين الذين كانوا لا يستقبلوننا إلا في الفنادق أو في المقاهي أما الآن نحن نذهب إلى وزارات الخارجية ونلتقي مع وزرائها ونتفاوض حول الكثير من مشاريع الحل وخاصة ما يخص الأسرى الدواعش الموجودين لدينا وطبيعة حل إشكالات عوائل دواعش".

وتابع "درار" قائلاً: "بالنسبة للموقف العربي هو موقف متميز إلى جانبنا بمواجهة العدوان التركي ودعينا إلى القاهرة والتقينا بوزير خارجية مصر ونحن الذين طلبنا عودة مؤتمر القاهرة 3 وبناءً على ذلك تمت دعوتنا إلى القاهرة، ونحن الآن في اللجنة التحضيرية له، وبالتالي نحن من الداعين لهذا المؤتمر وسنؤسس من خلاله جولة جديدة للعلاقات السياسية بين السوريين يمكن أن تبني تفاهماً بين المعارضة السورية في كل مكان ونحن من ضمنهم للوصول إلى مواجهة الاستحقاقات اللاحقة".

الإعلام الحربي المركزي