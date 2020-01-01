جوزيف غوبلز يتسبب في إقالة وزير الثقافة البرازيلي

جهينة نيوز:

أقيل وزير الثقافة في البرازيل من منصبه بعد ظهوره في مقطع وهو يلقي كلمة اقتبس فيها على ما يبدو كلمات لوزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز مما تسبب في غضب على مستوى البلاد.

و أكد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أن بقاء وزير الثقافة روبيرتو ألفيم في منصبه لم يعد مقبولا في ظل تعليقاته "المؤسفة"، مبديا رفض حكومته لإيديولوجيات الاستبداد والإبادة.

ونشر مكتب وزير الثقافة الخميس تصريحا مسجلا لألفيم بشأن توزيع جوائز وطنية لـ"إنعاش الفنون الجميلة" في البرازيل، وسرعان ما تبين أنه يضم اقتباسات شبه دقيقة من خطاب لأحد أبرز دعاة الإيديولوجية النازية.

وتستخدم في الفيديو موسيقى من أحد مؤلفات ريخارد فاغنر، الملحن المفضل لدى الزعيم النازي أدولف هتلر.

وتعهد روبيرتو ألفيم في الفيديو بأن يكون الفن البرازيلي في العقد القادم "بطوليا ووطنيا وسائدا"، ما يعيد إلى الأذهان تصريحا مماثلا تقريبا أدلى به غوبلز أمام رؤساء مسارح ألمانيا النازية.

واعتذر ألفيم في "فيسبوك" عن كلامه هذا، موضحا أنه لم يعرف مصدر هذا الاقتباس و"ارتكب خطأ عن غير قصد".

وقد أدانت السفارة الألمانية في البرازيل كلمة ألفيم على وسائل التواصل الاجتماعى، وقالت من المهم مقاومة أى مازلات للتقليل من شأن حقبة شهدت معاناة لانهاية لها للإنسانية أو تمجيدها.

المصدر وكالات