مواجهة حاسمة لمنتخب سورية الأولمبي أمام نظيره الأسترالي في النهائيات الآسيوية

جهينة نيوز:

مواجهة حاسمة تجمع منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الاسترالي اليوم عند الساعة الثالثة والربع بتوقيت دمشق في الدور ربع النهائي ضمن النهائيات الآسيوية تحت 23 سنة المقامة حاليا في العاصمة الايلاندية بانكوك.

المدير الفني لمنتخبنا أيمن الحكيم أكد أن الوصول إلى الدور ربع النهائي من خلال مجموعة أجمع المراقبون على أنها الأقوى والأصعب يعد إنجازا مهما لكن التأهل إلى المربع الذهبي ومن ثم إلى أولمبياد طوكيو يبقى الهدف والإنجاز الأكثر أهمية.

وقال الحكيم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “المنتخبات التي بلغت دور ربع النهائي هي الأقوى في البطولة ومن المهم أن نكون من بين كبار آسيا مجددا على مستوى المنتخبات الأولمبية” مضيفا إنه من خلال التركيز وتقديم الأداء الجيد يمكننا مواصلة المشوار فأمامنا فرصة جديدة آمل أن نتمكن من استثمارها للمضي قدما نحو تحقيق إنجاز لا يقل أهمية عن التواجد في نهائيات كأس العالم.

وتابع الحكيم: واجهنا فرقا كبيرة على مستوى القارة استعدت جيدا للنهائيات ونحن بدورنا نعد جماهيرنا بتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية تلبي طموحاتنا وطموحات جماهيرنا التي تثق بنا.

وكان منتخبنا الأولمبي أجرى حصة تدريبية أمس تضمنت في نهايتها تنفيذ ركلات جزاء تحسبا لوصول المباراة إلى ركلات الترجيح.

وتأهل منتخبنا لدور الثمانية كوصيف للمجموعة الثانية بالدور الأول برصيد 4 نقاط فيما تأهلت أستراليا في صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

ويلتقي في الدور ربع نهائي أيضا منتخبا السعودية وتايلاند فيما يلعب غدا منتخبا كوريا الجنوبية والأردن والإمارات واوزبكستان.