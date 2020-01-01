حلة جديدة لدوري أبطال أوروبا!

جهينة نيوز:

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لدراسة مقترح زيادة عدد مباريات دوري أبطال أوروبا للفريق الواحد من 13 مباراة كما يجري حاليا إلى 17 مباراة.

اقتراح زيادة عدد مباريات دوري الأبطال للفريق الواحد جاء بعد اقتراح تم تقديمه من رابطة الأندية الأوروبية.

حيث أفادت تلك الأندية في اجتماع لها في باريس برغبتها في زيادة عدد مباريات فرقها من أجل العمل على زيادة دخلها المادي، حيث سيسهم في ذلك الحصول على مكافآت إضافية بالإضافة لبيع التذاكر والنقل التلفزيوني، بحسب مانقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وسيقوم الاتحاد الاوروبي بدراسة هذا المقترح وفي حال الموافقة عليه فإنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من نسخة 2024-2025.

ولإدخال هذا التعديل قد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى خيارين، أحدهما هو زيادة عدد فرق كل مجموعة من 4 إلى 6.

وسيؤثر هذا النظام على عدد من الدوريات الأوروبية كإنجلترا، وبخاصة على بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.