بالصور.. سرير نجم المنتخب البلجيكي "لوكاكو" الجديد يثير الجدل

جهينة نيوز:

أثار نجم المنتخب البلجيكي ونادي إنتر ميلان الإيطالي، روميلو لوكاكو، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعد نشره صورة لسريره الجديد.

النجم البلجيكي نشر صورة لسريره الجديد، وحملت الصورة تعليقا قال فيه "شقة جديدة وسرير جديد".

حيث ظهر لوكاكو مستلقيا على حافة سرير عملاق، الأمر الذي أثار السخرية من قبل الملايين من متابعي الهداف البلجيكي، حتى إن بعض زملائه اللاعبين شاركوا بالتعليقات.

وعلق زميله في إنتر ميلانو، المدافع الإيطالي أندريا رانوكيا، قائلا "هل يتسع هذا السرير لـ15 شخصا؟"، وهو التعليق الذي حظي بشعبية كبيرة بين متابعي النجم البلجيكي.

يذكر أن المهاجم البلجيكي انتقل لصفوف ناديه الإيطالي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث سجل هذا الموسم حتى الآن 18 هدفا في 25 مباراة خاضها.