أمريكا ترسل طائرة "نووية" إلى اليابان

جهينة نيوز:

طارت طائرة متخصصة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من قاعدتها اوفوت في ولاية نبراسكا إلى جزيرة اوكيناوا اليابانية.

وأعلن ذلك مرصد تنقلات الطيران الحربي مشيرا إلى أن هذا الانتقال مثير للاهتمام.

​ورأت وكالة يونهاب الكورية أن نقل هذه الطائرة الأمريكية إلى اليابان يدل على تزايد اهتمام الولايات المتحدة ببرنامج كوريا الشمالية النووي.

وخصصت الطائرة التي طارت إلى جزيرة اوكيناوا وهي من طراز WC-135، لاستطلاع النشاط الإشعاعي خلال التجارب النووية.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن طائرات WC-135 المعروفة باسم "فينيكس" قامت بمتابعة التجارب النووية في الهند وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وباكستان. وحلقت هذه الطائرة فوق العراق بعد قصف قاعدة عسكرية أمريكية في هذا البلد بالصواريخ.