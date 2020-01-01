شركة زنبركجي للشوكولا تنفي علاقتها بجامع الأموال "زاهر زنبركجي"

جهينة نيوز:

نفت شركة زنبركجي لصناعة وتطوير الشوكولا والحلويات علاقتها كشركة بجامع الأموال “زاهر زنبركجي” من قريب او بعيد.

وقالت الشركة في بيان تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي.. "نحيطكم علماً أنه لا علاقة لشركة زنبركجي لصناعة و تطوير الشوكولا و الحلويات بجامع الأموال المدعو (زاهر زنبركجي) من قريب و لا من بعيد".

و اضاف البيان إن إدارة شركة زنبركجي للشوكولا ممثلة بمديرها "محمد سعيد ابراهيم زنبركجي" إذ تعلن عدم علاقتها بالمدعو زاهر زنبركجي ؛ فإنها تأسف للطريقة التي تمت صياغة الخبر إعلامياً حيث ذكرت كلمة ( زنبركجي ) مجردة عن كلمة ( زاهر ) في بداية الخبر مما أحدث إشكالاً لدى الجمهور.

واكد البيان إن شركة زنبركجي لصناعة وتطوير الشوكولا والحلويات إنما هي شركة صناعية عريقة ملتزمة بالقوانين بشكل واضح وصريح و هذا ما تفخر به على مدى الأعوام منذ تأسيسها وحتى تاريخه .

ودعت الشركة السادة الصحفيين والإعلاميين حاضراً و مستقبلاً بيان الاسم الكامل لأي فرد أو أية جهة خارجة في سلوكها عن القانون كيلا تظلم شركة عريقة بسبب جهة غير بريئة تعتدي على حقوق الآخرين.