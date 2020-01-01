وزارة الداخلية تتوعد بملاحقة المتلاعبين بأسعار صرف الليرة السورية

جهينة نيوز:

حذرت وزارة الداخلية من التعامل بغير الليرة السورية في التداول التجاري كما توعدت بملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف أمام العملات الأجنبية.

وأكدت الوزارة عبر حسابها في “فيسبوك” أمس الجمعة تكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص، في محاولة لقمع الظاهرة وضبط المخالفين، طالبة من المواطنين التعاون معها لـ “مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تمس حياة المواطن”.

ويأتي التحذير في ظل استمرار ارتفاع سعر الصرف ووصوله إلى مستويات قياسية إذ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم بحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية إلى 1210 ليرة سورية.

وبدأت الليرة السورية بالتراجع بشكل حاد خلال الأشهر الماضية، تزامنًا مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية.

كما لعبت الأزمة الاقتصادية في المصارف اللبنانية دورًا في تراجع قيمة الليرة السورية، بسبب صعوبة سحب رجال الأعمال السوريين أموالهم التي تم إيداعها خلال السنوات الماضية.