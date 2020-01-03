أبراج السبت 18 كانون ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٨/ ١: طيب القلب من السهل اكتساب عواطفه، نقطة ضعفه تكمن بعاطفته، دائما عنده تفاؤل واعتماد على العقل بالتعاملات، العقل منفتح يزن الامور بكل دقة والحظ يلازمه دائما، معظم مواليد اليوم لديهم قرار ويوجهوا حياتهم بطريفة صحيحة، لا يعرف المواربة جريء، صادق، القمة له، يكره بشدة ويحب ان يكون تابع او مرؤوس، شؤون ثانوية غير مهمة، مستجدات، مطلوب منه العناية لتحديد الخسائر، يركز على مشروع بدأه من اول العام، استثمارات من نوع اخر ، عرض مالي مغري ب ٢٠٢٠، بعد القلق والنزاعات مع العائلة ميراث، تعيش وضع شخصي مهني معقد

الحمل: بما ان القمر بالعقرب، يتحدث نهارك عن عمليات مالية واسعة النطاق بمشاركة العلاقات النافذة، تواجه اخصام شرسين، تضطر لمعالجة وضع عائلي طارئ، تعرف لقاء مهم يجعلك تدفع فاتورة

الثور: بما ان كوكب الحب والانطلاقة في برج العقرب يعني كوكب الشراكة، يولد بعض البلبة في حياتك العاطفية، اجواء درامية تأسف عليها لذلك استفد من هذا النهار ولا تنافس ولا تتحدى واذا حاول احد ان يعرقلك حاول ان تتغلب عليه لانه يجب تخفيف المغامرة لان القمر بمربعك

الجوزاء: تمر بفترة قاسية على صعيد علاقتك الشخصية أو العاطفية، تواجهك بعض المشاكل الإدارية المكلفة، لذلك لا تراهن، تحصد ما زرعت، التزامات كثيرة، هناك من يحاول عرقلتك، حاول طلب المساعدة

السرطان: مرحلة جديدة للحصول على وعود ولا تترك بعض الخيبات تحبطك او تدفعك لليأس، فشل بالالتزامات والارتباطات والعمل، اجواء درامية اكثر من مكان لذلك تتغلب اذا طلبت مساعدة ويساعدك القمر اذا طلبت مساعدة من احد، اهتم بصحتك وغذائك.

الاسد: تتراجع حظوظك اليوم، فكن متأني لا تبادر لتقديم طلبات العائلة لانك ستتجنب الاشكاليات، شؤون مهنية عائلية شخصية، ظروف عذبة لكن الحماسة تخف، تصليحات واعطال ولن تشعر بالارتياح

العذراء: استفد من اجواء هذا النهار، يوم ملائم لتجد حلا لمشكلة، او مباشرة بعلاج او حديث عن ترطيب اجواء لان عندك ثقة بنفسك اليوم، انت تنتمي لفريق وحركة وجيران، يخف الضغط، سفرة قصيرة

الميزان: بإمكانك ان تراهن، يحمل لك تشويق واجواء جيدة، تحلل تحليل منطقي، تعمل مع فريق وتتداول معه بعض الامور المالية ممكن فاتورة او استحقاق، اموال تقبع بأحد الزوايا ابحث عنه

العقرب: يتوفر لك فرص لكسب لانك تركز على اعمالك، قد تكلف نفسك بامور فيها حسم لان اليوم جيد لاطلاق فكرة او مشروع لا تؤجل لان نهارك دقيق جدا، القمر ببرجك والاجواء ملائمة تتحسن صورتك، ترتاح للفت الانظار ربما تثبت للاخرين مهارتك

القوس: حاول ان تبتعد عن التشنجات، لا تفتح الباب امام مشاورات ونقاشات ليست من مصلحتك، لاناليوم العمل بالظل افضل، تغيير يقودك لدروب ضيقة لا تدخل بالمجهول، نقاشاتك ضمن فريق يكون موحد ويحبك، عملك فيه تاخير او تأجيل

الجدي: تضطر لاعطاء تبريرات لاخطاء ارتكبتها سابقا، دعوات وعزائم ومشاريع خيالية وتطالب بمستحقات ماضية، تقوم كأنك كنت محشور لكن ليس هناك حشر، تتلقى العزائم من اصحاب النفوذ وتتبدل المناخات، الحظ عندك، تلتقي بصديق جديد

الدلو: قد يزعجك احد او تسمع حقائق عن احد ما يعطيك ثقة، او يخيب ظنك بهم، او تكتشف انك مرتبط بعدة علاقات او عدة اشخاص، نزلة اسواق وتعامل مع غرباء مع مشافي او احد يتلاعب بمشاعرك لذلك خلي اخدافك جيد، يجب ان تكون متفائل لان هناك من يريدك متشائم

الحوت: يطرأ تغيير مفاجئ بارادتك، تخدم مصالحك، تدهشك قطف الثمار وتترك قصص فيها ارباح وعائدات، تكشف النقتب عن بهض المخادعين، لقاؤء استثنائي يترك بنفسك اثر جيد، استقبال وتوديع