مندوب روسيا: إطلاق آلية فض النزاع مع إيران قد يؤدي إلى انهيار الصفقة النووية

جهينة نيوز:

صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأن إطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، من قبل ألمانيا و فرنسا و بريطانيا، قد يؤدي إلى انهيار غير مسيطر عليه للصفقة النووية.

وقال نيبينزيا للصحفيين "بشكل عام، هذا قرار خاطئ للغاية. هذه الخطوة خطيرة جداً ويمكن أن تؤدي إلى عملية غير خاضعة للرقابة وانهيار الاتفاق. لقد أرسلنا هذه الإشارات عشية هذا القرار ونحن الآن نتحدث عنه مباشرة مع شركائنا الأوروبيين".

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء الماضي، أنها قامت بإطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لن تنضم إلى حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وتتهم إيران الولايات المتحدة بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، بينما تتهم واشنطن طهران بالتورط في العديد من الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة، وقد اقترب الطرفان من النزاع العسكري المباشر عدة مرات.

وشددت واشنطن بشكل صارم العقوبات على إيران التي ردت بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من الحدود التي حددها الاتفاق النووي.