نظام أردوغان ينقل المزيد من إرهابييه من شمال سورية إلى ليبيا

جهينة نيوز:

استمراراً لسياسته في رعاية الإرهاب والاستثمار به واصل النظام التركي عمليات نقل المرتزقة الإرهابيين من سورية إلى ليبيا حيث كشفت مصادر إعلامية عن وصول المزيد من الإرهابيين التابعين لنظام أردوغان إلى ليبيا قادمين من سورية.

وأكدت المصادر “وصول أكثر من 1700 من المرتزقة الإرهابيين خلال الساعات الماضية إلى ليبيا كانت نقلتهم قوات نظام أردوغان من سورية في وقت تواصل فيه تجنيد أعداد أخرى من الإرهابيين في مدينة عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها قوات النظام التركي وذلك تمهيداً لنقلهم للقتال في ليبيا”.

ولفتت المصادر إلى أن النظام التركي أرسل من سورية إلى ليبيا حتى الآن أكثر من 3200 إرهابي مرتزق ممن يقاتلون خدمة لمشاريعه الإرهابية في المنطقة.

وتحدثت المصادر عن مقتل خمسة من المرتزقة الإرهابيين ممن تم نقلهم خلال الأسابيع الماضية بالمعارك الدائرة في ليبيا حيث وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين ليرتفع عدد القتلى بينهم في ليبيا إلى 19 إرهابياً ممن نقلهم النظام التركي من سورية.

وكانت إذاعة آر إف التابعة للحكومة الفرنسية كشفت بداية الشهر الحالي عن وصول عدد كبير من مرتزقة النظام التركي من سورية إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية على الخطوط الجوية الليبية وشركة طيران يملكها عبد الحكيم بلحاج أحد متزعمي تنظيم القاعدة الإرهابي والمقيم في تركيا.