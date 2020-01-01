سلطات دبي تكشف سبب اندلاع حريق في سفينة قبالة دبي

جهينة نيوز:

قالت السلطات المحلية إن حريقا اندلع، اليوم الجمعة، في يخت يخضع لأعمال صيانة قبالة ساحل دبي بسبب عطل في المحرك، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأمكن رؤية دخان أسود كثيف من ساحل دبي الذي يضم شاطئا قريبا من فندق برج العرب الفاخر، مما أثار القلق من احتمال أن يكون الدخان منبعثا من ناقلة نفط أو سفينة ركاب في وقت يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة.

وقال شاهدان من "رويترز" إن الدخان تبدد بعد حوالي ساعة من نشر أول الأخبار عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الحريق نتج فيما يبدو عن عطل في المحرك وتسرب للوقود، وأن قوة من الدفاع المدني سيطرت عليه وأجلت بسلام ثلاثة أشخاص كانوا على متن اليخت.