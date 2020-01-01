عبور سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان وبكين تحذّر

جهينة نيوز:

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة باحترام مبدأ الصين الواحدة مشيرة إلى أنها راقبت عن كثب عملية عبور سفينة حربية أميركية مضيق تايوان أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في تصريح للصحفيين نشر اليوم إن “قضية تايوان هي أهم وأكثر القضايا حساسية في العلاقات الصينية الأميركية لكونها تمثل سيادة الصين وسلامتها الإقليمية”.

وأضاف إننا “ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وكذلك البيانات الصينية الأميركية الثلاثة المشتركة إضافة إلى التعامل بحكمة مع القضايا المتعلقة بالصين لتجنب الأضرار بالعلاقات الصينية الأميركية والتأثير على السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وأعلنت البحرية الأميركية أن طراد الصواريخ الموجه شيلو من طراز تيكونديروغا أتم عبور مضيق تايوان دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الصين جددت في كانون الأول الماضي التأكيد على موقفها الثابت باعتبار تايوان جزءا منها مشددة على أن العالم لن يعترف مطلقا سوى بصين واحدة.