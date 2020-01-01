مسيرات حاشدة في إيران دعماً للحرس الثوري وتنديداً باغتيال واشنطن الفريق سليماني

جهينة نيوز:

شهدت أغلبية المدن الإيرانية اليوم مسيرات شعبية حاشدة تأييداً للحرس الثوري الإيراني وتنديداً بالجريمة الإرهابية الأمريكية باغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه قرب مطار بغداد.

وردد المشاركون في المسيرات هتافات وشعارات تندد بممارسات أمريكا والكيان الصهيوني وقوى الاستكبار العالمي الإجرامي وخاصة جريمة اغتيال سليماني.

ففي مدينة قم جنوب طهران عبر المشاركون في المسيرة عن دعمهم للضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري إلى قاعدة عين الأسد الأميركية غرب العراق وأكدوا أن الرد الإيراني “كسر هيبة أمريكا الهشة” كما أعربوا عن تعاطفهم مع ذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وفي مدينة أصفهان وسط البلاد أعرب المشاركون في المسيرات عن تأييدهم للرد على جريمة اغتيال سليماني كما أعربوا عن مواساتهم لذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وندد المشاركون أيضاً بالتحركات العدائية ضد إيران وخاصة التحركات المريبة للسفير البريطاني في طهران روبرت ماكيير مطالبين باتخاذ “إجراءات رادعة” ضد أعداء إيران.

وفي يزد وسط إيران طافت مسيرات شعبية شوارع المدينة بعد انتهاء صلاة الجمعة جددوا فيها التأكيد على التزامهم بمبادئ الثورة الإسلامية في إيران ومعلنين عن دعمهم للضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري لقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

كما جرت مسيرات مماثلة في مدن مشهد واهواز ورشت وكرمانشاه وتبريز وخرم آباد وسنندج وبقية المحافظات الإيرانية.