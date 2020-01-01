شركة طيران هولندية: أوقفنا التحليق فوق إيران بعد حادث الطائرة الأوكرانية

جهينة نيوز:

قالت شركة الطيران الهولندية "كيه.إل.إم"، التابعة لـ"إير فرانس-كيه.إل.إم"، إنها لم توقف التحليق فوق إيران والعراق إلا عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية يوم الثامن من كانون الثاني.

جاء ذلك في معرض رد الشركة على سؤال طرحه أعضاء في البرلمان الهولندي عن موعد إيقاف التحليق فوق المنطقة وهل كان قبل أو بعد إسقاط الجيش الإيراني طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في الرحلة رقم 752، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا.

وقالت "كيه.إل.إم" في بيان إن آخر رحلاتها غادرت "المنطقة" قبل أكثر من ساعة من الحادث. وتسير الشركة رحلة يوميا من الكويت إلى أمستردام وكانت حتى الثامن من كانون الثاني تأخذ مسارا فوق العراق.

وذكرت الشركة أنها أجرت حينها "تحليلا مستفيضا للمخاطر"، وأوقفت تحليق أي رحلات أخرى فوق إيران والعراق، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية" أُسقطت فجر يوم 8 كانون الثاني، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.