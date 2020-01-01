غازبروم نفط: روسيا تتجه لشراكة طويلة الأجل مع أوبك

الجمعة, 17 كانون الثاني 2020 الساعة 15:47 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

غازبروم نفط: روسيا تتجه لشراكة طويلة الأجل مع أوبك

جهينة نيوز:

قال فاديم ياكوفليف نائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفط، ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، للصحفيين اليوم الجمعة إنه يعتقد أن تعاون موسكو مع أوبك بشأن إنتاج الخام سيستمر في الأجل الطويل.

وأشاد بقرار أوبك والمنتجين المستقلين، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، استثناء مكثفات الغاز الروسية من حصة موسكو بموجب أحدث اتفاق لخفض الإنتاج، وهو تحرك يسمح لـ غازبروم نفط بزيادة إنتاج المكثفات.

وقال ياكوفليف أيضا إن الشركة تدرس الانضمام إلى مشاريع لرويال داتش شل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر رويترز


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