الخامنئي: الصفعة التي وجهها الحرس الثوري لأمريكا كانت ضربة لهيبة الاستكبار

جهينة نيوز

قال قائد الثورة الاسلامية الايرانية المرشد الاعلى آية الله علي الخامنئي إن "الرد الصاروخي الإيراني على قاعدة "عين الأسد" كسرت شوكة أمريكا وهو أحد أيام الله".

وذكر الخامنئي في خطبة الجمعة من طهران وهي المرة الأولى منذ 8 سنوات، أن "قدرة إيران على توجيه صفعة للقوة المتغطرسة تعني أن الله معنا".

وتابع: "الصفعة التي وجهت لأمريكا من الحرس الثوري كانت ضربة لهيبة الاستكبار الأمريكي ولهيبة الولايات المتحدة بشكل مباشر".

وأضاف: "أمريكا تلقت الصفعات في سوريا ولبنان على أيدي رجال المقاومة ولكن هذه الصفعة كانت أكبر لأنها وجهت إلى أمريكا بشكل مباشر".

كما ذكر قائد الثورة أن "هناك سعي حثيث للامبراطورية الصهيوأمريكية في محاولات لجعل اسم سليماني إرهابيا، ولكن هذه الإمبراطورية فشلت وأحرق العلم الأمريكي في الساحات".

وأضاف: "سليماني كان من أقوى القادة في مكافحة الإرهاب والوقوف أمام الجماعات الإرهابية في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "في السابق كان الكيان الصهيوني يقوم بهذه الأعمال الإرهابية ولكن الآن الأمريكيون هم من في الواجهة".

وتابع: "أمريكا كشفت عن طبيعتها الإرهابية باغتيال سليماني"، ولكنه في الوقت نفسه قال إن "فيلق القدس مقاتلون بلا حدود وملايين في إيران وآلاف في العراق أحزنهم موت سليماني".

وأضاف خامنئي: "يجب النظر إلى فيلق القدس على أنه منظمة إنسانية لها قيم إنسانية، والحرس الثوري الإيراني يحمي أمن إيران".

واشار الخامنئي الى ان تحطم الطائرة الأوكرانية كان حادثا مأساويا ومؤسفا جدا.

وتابع الخامنئي ان "أعداء إيران استخدموا حادث الطائرة لإضعاف الحرس الثوري".

وأشار إلى أن "الاحتجاجات على حادث الطائرة كانت تهدف إلى التغطية على قتل سليماني".

وأضاف الخامنئي "يجب النظر إلى فيلق القدس على أنه منظمة إنسانية لها قيم إنسانية، والحرس الثوري الإيراني يحمي أمن إيران".

وتابع الخامنئي "يجب أن لا تتكرر حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة".

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية" أُسقطت فجر يوم 8 كانون الثاني بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.