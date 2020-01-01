إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال المسجد الأقصى واعتدائه على مئات المصلين

جهينة نيوز

أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على مئات المصلين فيه.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عند انتهاء صلاة الفجر واعتدت على مئات المصلين الفلسطينيين وأطلقت تجاههم قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي ومنعتهم من التواجد في ساحات المسجد ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح وحالات اختناق.

وأوضح أحد الفلسطينيين أن قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى اعتدت على المصلين خلال توافدهم إلى المسجد وعرقلت دخولهم إليه واحتجزت هويات العشرات منهم وعقب انتهاء صلاة الفجر اقتحمت الأقصى ولاحقت المصلين في ساحات المسجد وأجبرتهم على الخروج منه.

وكان الفلسطينيون أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة “فجر الكرامة” دعوا فيها إلى أداء صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى تنديدا بانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة للأقصى واقتحاماتهم اليومية واعتداءاتهم على المصلين الفلسطينيين وإبعادهم عنه في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.