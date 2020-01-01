تسجيل حالة وفاة ثانية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الصحية المحلية يوم أمس الخميس عن وفاة شخص ثان بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان وسط الصين.

وجاء في بيان لجنة الصحة، أن رجلا في الـ69 من عمره توفي في 15 كانون الثاني بعد أن تم نقله إلى المستشفى مصابا بقصور في وظائف الكلى وأضرار بالغة في أعضاء متعددة بالجسم، بحسب صحيفة "بنغوك بوست".

يذكر أنه تم الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالفيروس الجديد في مدينة ووهان الصينية ويمكن أن يسبب الفيروس عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).

كما أعلنت وزارة الصحة اليابانية، يوم أمس الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الصيني الجديد في اليابان وتم فرض الحجر الصحي على امرأة صينية في تايلاند مصابة بنوع غامض من الفيروسات التاجية.

وفي وقت سابق، توفي رجل يبلغ من العمر 61 عاما في المدينة بسبب الالتهاب الرئوي بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس.