غوغل تتخلى عن تطبيقات Chrome

الجمعة, 17 كانون الثاني 2020 الساعة 10:41 | تكنولوجيا, إنترنت

غوغل تتخلى عن تطبيقات Chrome

جهينة نيوز

أعلنت غوغل في تدوينة عن الموعد النهائي الذي ستتوقف فيه جميع تطبيقات Chrome عن العمل على جميع المنصات الإلكترونية.

وأشارت غوغل في التدوينة إلى أنها ستبدأ بالتخلص من تطبيقات Chrome تدريجيا اعتبارا من حزيران القادم، وحتى عام 2022 ستتوقف هذه التطبيقات عن العمل في جميع المنصات.

وكانت غوغل صرحت منذ 4 سنوات تقريبا أن تطبيقات Chrome التي ظهرت عام 2013 من المفترض أن تتوقف عام 2018، لكنها تراجعت لاحقا عن هذا القرار، وأجلت تلك العملية إلى حين إطلاق تطبيقات بديلة أكثر تطورا وفائدة للمستخدمين.

وتأتي تلك الخطوة من قبل غوغل لمواكبة شركات البرمجة الأخرى كـ Mozilla التي أطلقت نسخا جديدة من متصفح firefox، ومايكروسوفت التي أعلنت عن متصفح edge جديد كليا، بهدف استقطاب أكبر عدد من المستخدمين، واجتذاب الشركات والمواقع لنشر إعلاناتها عبر متصفحها.


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