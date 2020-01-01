تتويج هازارد بجائزة أفضل لاعب بلجيكي للمرة الثالثة

جهينة نيوز

توج لاعب ريال مدريد الإسباني إدين هازارد بجائزة أفضل لاعب بلجيكي خارج بلده خلال عام 2019 للمرة الثالثة على التوالي.

وتسلم هازارد جائزته من صحيفة اتش ال ان البلجيكية التي تقدمها سنوياً بعدما تفوق برصيد 458 نقطة على كل من لاعب وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروين والذي حصد 348 نقطة وهداف مانشستر يونايتد السابق وإنتر ميلان الحالي روميلو لوكاكو برصيد 248 نقطة.

يذكر أن هازارد يغيب عن ريال مدريد في الوقت الحالي بسبب إصابة تعرض لها في قدمه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.