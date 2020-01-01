بتكلفة 274 مليون ليرة.. تشغيل مجمع تجاري ومحطة محروقات فرع عمران السويداء

جهينة نيوز

كشف ياسر ملاك مدير فرع مؤسسة عمران بالسويداء عن البدء في عمليات البيع في مجمعه التجاري بعد الانتهاء من أعمال الاستلام الأولي وتجهيز الصالات لافتا إلى أن المجمع بدأ باستقبال المواطنين والبيع نقدا وبالتقسيط وبلغت الكلفة الإجمالية للأعمال المنفذة 224 مليون ليرة.

وأشار مدير فرع عمران لصحيفة الثورة إلى أن العمل بمعمل البلوك التابع للفرع يسير بشكل جيد، حيث بلغت مبيعاته خلال العام الماضي 99118 حجرا من المقاسات المختلفة وطاقته الإنتاجية 800 حجر في الساعة بمواصفات فنية عالية ومطابق لكل المعايير الفنية اللازمة لإنتاج مادة جاهزة للمراقبة المخبرية في أي وقت ومنافسة للسوق بمادة البلوك الآلي بنوعيه العادي والهوردي منافساً مثيله في الأسواق فيما يتعلق بالسعر والجودة إضافة إلى مساهمته بتشغيل أيد عاملة إضافية. واوضح أن الكتلة النقدية الإجمالية لمبيعات الفرع بلغت خلال العام الماضي ملياري ليرة و820 مليون ليرة، حيث وصلت الكميات المباعة من مادة الإسمنت الأسود إلى نحو 57980 طنا من الكميات الواردة والبالغة 58251 لتكون نسبة المباع من الواصل 99 %، وبناء على موافقة الإدارة العامة تم رفع سقف البيع بالتقسيط للعاملين في الدولة من 300 ألف ليرة لمدة عامين إلى 500 ألف ليرة لمدة 30 شهرا وبشروط مناسبة لمعظم المواد التي يتعامل بها الفرع والدور المهم له في التدخل الإيجابي بالسوق المحلية من خلال تأمين وتوفير كل مواد البناء لجهات القطاعين العام والخاص عن طريق الشراء المباشر أو البيع بالأمانة.

وبين أن الفرع ومن خلال صالة البيع العائدة له يسهم بتوفير تشكيلة من مواد البناء للمواطنين لشرائها بشكل مباشر أو بالتقسيط وبأسعار منافسة وبشروط مريحة للعاملين في الدولة حيث يتوافر لديه مواد السيراميك وإكسسوارات الأدوات الصحية والخلاطات ومعظم تجهيزات المطابخ والحمامات وأجهزة الطاقة الشمسية والمكيفات والأبواب الجاهزة وإكسسواراتها وغيرها.

ولفت إلى أنه في إطار توسع دائرة العمل بدأ الفرع فعليا بتشغيل محطة الوقود التابعة له بعد معايرتها أصولا حيث يتم توزيع مادتي المازوت والبنزين على جهات القطاع العام بموجب البطاقة الذكية وقد وصلت التكلفة الإجمالية للمحطة حوالي 50 مليون ليرة.

و330 دونمـــاً لزراعــة البطــاطا

السويداء- جودت غانم

بلغت المساحة المزروعة بالبطاطا في السويداء 330 دونماً فيما تبلغ خطة مديرية الزراعة لهذا العام 230 دونماً، أي بزيادة 110 دونمات.

وأشار مدير الزراعة المهندس أيهم حامد إلى أن الإنتاج وصل خلال الموسم الماضي إلى 1045 طناً، حيث تعتبر زراعة ناجحة بالمحافظة إلا أنها مروية على الآبار، ما يحدد المساحات المزروعة فيها وفق القدرة الإروائية والمحددة من قبل مديرية الموارد المائية، وفي حال زيادة المساحات سيكون ذلك على حساب زراعة الخضار وخاصة محصول البندورة.

وفي نفس السياق بين أن المديرية بدأت بتنفيذ خطة لإنتاج 400 ألف غرسة حراجية ضمن مشتلي العين ونمرة الحراجيين للموسم الحالي، حيث بلغت المساحات المزروعة لغاية تاريخه 400 دونم تمت زراعتها بـ 12200 غرسة.