وضع اللمسات النهائية لتنفيذ 10 أبراج سكنية جديدة في حماة

جهينة نيوز

يعمل فرع المؤسسة العامة للإسكان بحماة على تنفيذ عدة مشروعات للسكن الشبابي والعمالي والادخار في ضاحية الوفاء جنوب شرق المدينة.

وأكد المهندس فؤاد دردر مدير مجموعة إسكان حماة لصحيفة الثورة أن المشاريع السكنية التي انطلقت أعمالها تشمل 8 أبراج سكنية تضم 256 شقة سكنية شبابية وعمالية ينفذها فرع الشركة العامة للبناء في حمص والشركة العامة للطرق والجسور في حماة بمدة عقدية تصل إلى 700 يوم في ضاحية الوفاء.

ولفت إلى مواصلة أعمال 6 أبراج سكنية أخرى لسكن الادخار مكتتب عليها عام 2008 وبلغت نسبة إنجازها حتى الآن أكثر من 35 بالمئة إضافة إلى برجين سكنيين يضمان 96 شقة شبابية حالياً في طور الإكساء، وحال الانتهاء منها توزع على مستحقيها.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الجزء المتبقي من المرحلة الثانية للسكن الشبابي والبالغة 96 شقة نهاية العام الجاري بعد إنجاز وتسليم المرحلة الأولى من المشروع وعددها 160 شقة في حي ذي قار خلال شهري تشرين الأول وكانون الأول من العام الماضي.

وأضاف: يجري حالياً التعاقد مع إحدى الشركات الإنشائية لتأهيل الموقع العام في ضاحية الوفاء على صعيد إنجاز البنى التحتية من شبكات صرف صحي وطرق وإنارة وهاتف.

وفي إطار السعي لتغطية أكبر عدد ممكن من المكتتبين على سكن الادخار في محافظة حماة يجري حالياً وضع اللمسات النهائية لتوقيع عقد مع شركة الإنشاءات العسكرية يتضمن تنفيذ 10 أبراج سكنية جديدة.