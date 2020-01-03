أبراج الجمعة 17 كانون ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٧/ ١: قدرة هائلة على التنظيم عصبي مزاجي يثور لاتفه الاشياء طيب القلب لا يخاصم ولا يحقد، ينسى الاساءة لبيب وعاقل شعبي صاحب قلب دافئ حازم الرأي، يحتفظ بالشباب يحب الصدق، مثير للاهتمام، انشغال بامور عائلية وعقارية، تعامل فرص واشخاص جدد انتبه من الدسائس والعصي بالدواليب، احذر التسرع، لا تفقد صبرك مشاريع خطوبة وزواج او ولد جديد

الحمل: كن ديبلوماسي بتصرفاتك مع الشريك حتى ساعات المساء، لا تهدم مابنيته، وضعك افضل مساء، جهز نفسك للمساعدة، والفترة المزعجة تتحول لفترة ايجابية، احداث الماضي هي مصالحات او احداث سريعة، احتمال يحصل تعديل على امورك المالية فتشعر بالسعادة

الثور: تحمل لك الفترة تأخير، عمل او قرارات، تحمل لك الفترة تركيز على الشراكة، دور رئيسي لا تهمش وجود الشركاء او تعقد معاهدات، كن مرنا بالتعامل مع الاحداث التي تفرض وجود الشركاء، مساء شريك عاطفي او شريك عمل

الجوزاء: فترتك قبل الظهر نشيطة، تسيطر على تصرفاتك وتنسجم مع الأحبة، احتمال تحصل على فرصة مالية وقانونية، مساء يتراكم العمل مطلوب منك ان تكون اكثر تركيزا، مطلوب منك ان تكون اكثر دراية وتنظيما' للمواعيداحتمال انزعاج بعد الظهر

السرطان: حاول ان تكون صابرا من الصباح واهتم بشؤونك العائلية، لا تنزعج وتزعج افراد عائلتك، تعمل بعض التعديلات لترفع معنوياتك قليلا، يقترب الحظ من اجوائك، تشعر بانطلاقة وتحدد في التعامل مع الاحبة، الحظ معك مساء

الاسد: الحظ موجود باجوائك والطاقة لا تخلو من نشاط اجتماعي، تستفيد منها كثيرا، الوقت يساعدك للتطوير وتسعى نحو الاهتمام، مساء تهتم بشؤون افراد الاسرة، التزامات منزل، تعامل عقاري وابتعد عن العصبية في التعامل مع افراد العائلة

العذراء: في الصباح تعامل مالي، حسابات لسداد الديون، لا ترهق نفسك بحسابات غير ضرورية، مساء فترة جيدة لتنظيم برنامج يضمن لك النتائج السليمة، ياخذ الفكر دفعة قوية من التاخير الخارجي، تاخذ فترة لمتطلبات وزيارات وسهرات ومشروع سفر

الميزان: القمر ببرجك يدعمك بالطاقة، تشعر بتفاؤل والحظ إلى جانبك دعم ثقتك بنفسك، بانتقال القمر للمال الأجواء لا تخلو من أرباح مالية وحسابات اخرى، انتبه لمسألة الوقت

العقرب: الأمور تسير ببطء لا تحاول تسريعها من الافضل تريح نفسك حتى يصل القمر إلى برجك، تمتلك طاقة فلكية كبيرة تدعمك وتثبت نفسك لذلك روح تفاؤل وسعادة والنشاط بالعمل جرب ان تستغل طاقاتك لتسير الأمور الصعبة، حضر نفسك ليومين قادمين

القوس: الفترة ايجابية، الفترة مليئة بالنشاطات الاجتماعية وطلب مساعدة من صديق، الكواليس سيئة قبل الظهر، تكون اكثر تأقلم وتسعى لتحويل بدايات جديدة ، انتبه لمسالة الوقت وخفف حساسية، انتبه لخطواتك

الجدي: عليك من الصباح تقديم صورة إيجابية عنك من خلال الاجتهاد بعملك وتحسن من ادائك لا تعتمد على الآخرين قد لا ترضيك النتائج، يقترب الأصدقاء والمحبين من أجوائك تتلقى مساعدة من قبلهم وتسمع اخبار جديدة، اطلب أمنية قد تتحقق، دعوة عشاء مساء

الدلو: خطواتك مناسبة منذ يومين، تكثر اتصالاتك الخاصة، قبل الظهر الجو مناسب، تكثر اتصالاتك، قبل الظهر الجو مناسب والظروف تساعدك، متشدد الضغط وتفرض شروطك لا داعي لان تنتبه الا لعملك، حاول الا تعصب

الحوت: تتجه باتجاه الماضي وذكرياته وتفكر بالامور المالية المشتركة، لا تترك الافكار تؤثر على خططك المستقبلية، عودة لبعض الديون، مساء ترتفع المعنويات، يتطور وضعك وتزداد طموحاتك، تعمل على تطوير هواياتك