خلية مسلحة تسعى لإشعال حرب عرقية في الولايات المتحدة والـ"FBI" يتدخل

جهينة نيوز:

اعتقل مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في خلية مسلحة من النازيين الجدد، تسعى لإشعال حرب عرقية في الولايات المتحدة.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن هذه الاعتقالات تمت قبل أيام من تجمع مؤيد لحقوق حمل السلاح في ولاية فرجينيا من المتوقع أن يجتذب آلاف المناصرين.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الاعتقالات جاءت بعد يوم من إعلان حاكم ولاية فرجينيا رالف نورثام حالة الطوارئ وحظر جميع الأسلحة حول المنطقة المحيطة بمبنى كونغرس الولاية في ريتشموند، قائلا إن المحققين رصدوا مجموعات تصدر تهديدات بالعنف.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع على التحقيق قوله، إن الرجال الثلاثة اعتقلوا في ماريلاند ومن المتوقع أن يمثلوا أمام محكمة اتحادية.

ويخطط عدة آلاف من أنصار حقوق حمل السلاح لتجمع كبير في ريتشموند عاصمة فرجينيا يوم الاثنين ردا على التشريع الذي أصدرته الولاية التي يسيطر عليها الديمقراطيون لتشديد قوانين حمل السلاح.