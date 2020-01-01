انستغرام يحارب الصور المعلة على فوتوشوب بهذه الطريقة

الجمعة, 17 كانون الثاني 2020 الساعة 00:31 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

انستغرام يحارب الصور المعلة على فوتوشوب بهذه الطريقة

جهينة نيوز:

بدأت شركة "إنستغرام" عمليه إخفاء الصور المعدلة من خلال البرامج الحاسوبية، والتي يقوم أصحابها بإضفاء المزيد من الإضافات عليها لتحسينها، من خلال تلك البرامج.

وتعتبر شركة "إنستغرام" هذه الصور صورا مزيفة، أو معلومات خاطئة، لذلك تـقوم بإخفاء هذه الصور ومنع ظهورها، أو تطبيق إجراءات إضافية عليها.

وكانت الشركة قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها ستطرح ميزة جديدة، تحذر من المعلومات الخاطئة أو الكاذبة، والتي ستدقق من قبل طرف ثالث.

ويظهر التحذير من خلال خطوة إضافية عن طريق وجود خيار إضافي يطالب بالنقر على الصورة من أجل رؤيتها، مما يقلل فرص مشاهدتها من قبل الجمهور، بحسب "سكاي نيوز".

سبوتنك


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