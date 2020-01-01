بالفيديو – جون بولتون يظهر في الدوحة .. هل اصبح ضمن ادارة ازمات المنطقة..؟

جهينة نيوز

تداول ناشطون فيديو يظهر فيه مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق جون بولتون يتجول في الدوحة سيراً على الاقدام, و يظهر في الفيديو شاخصة طرقية تشير الى طريق الريان مما يشير الى وجوده في مكان قريب من المركز الامريكي لادارة الازمات في الشرق الاوسط و الذي مقره الدوحة التي تستضيف ايضاً كبرى القواعد الامريكية في مشيخات الخليج.

و يذكر ان جون بولتون مولع بإسقاط الحكومات المناهضة للسياسة الامريكية و من غير المستبعد أن يكون ضمن فريق عمل المركز الامريكي لادارة الازمات في الشرق الاوسط الذي مقره الدوحة و يقوم بخلق و ادراة ازمات في المنطقة العربية.