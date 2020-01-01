بالفيديو – جون بولتون يظهر في الدوحة .. هل اصبح ضمن ادارة ازمات المنطقة..؟

الخميس, 16 كانون الثاني 2020 الساعة 23:41 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

تداول ناشطون فيديو يظهر فيه مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق جون بولتون يتجول في الدوحة سيراً على الاقدام, و يظهر في الفيديو شاخصة طرقية تشير الى طريق الريان مما يشير الى وجوده في مكان قريب من المركز الامريكي لادارة الازمات في الشرق الاوسط و الذي مقره الدوحة التي تستضيف ايضاً كبرى القواعد الامريكية في مشيخات الخليج.

و يذكر ان جون بولتون مولع بإسقاط الحكومات المناهضة للسياسة الامريكية و من غير المستبعد أن يكون ضمن فريق عمل المركز الامريكي لادارة الازمات في الشرق الاوسط الذي مقره الدوحة و يقوم بخلق و ادراة ازمات في المنطقة العربية.


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