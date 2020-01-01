موقع لبناني يكشف اسماء التشكيلة الحكومية المرتقبة

جهينة نيوز:

كشف موقع النشرة اللبناني ان تأليف الحكومة اللبنانية اصبح شبه منجز، بإنتظار اجراء تعديلات بسيطة. علما ان حزب الله لم يسلّم أسماء وزيريه بعد. وعلى هذا الاساس يتبين ان التوزيع تم على الشكل التالي، مع امكانية حصول تعديلات طفيفة قبل اعلان ولادة الحكومة المرجحة غدا.

رئيس الحكومة: حسان دياب -وزير المالية: غازي وزني -وزير الداخلية: طلال اللادقي -وزير الدفاع: ميشال منسى -وزير الخارجية: ناصيف حتي -وزير الإقتصاد: أمال حداد -وزير الإتصالات: طلال حواط -وزير الصحة: مقرب من حزب الله (من المرجح ان يكون علي حيدر) -وزير الطاقة: ريمون غجر -وزير الأشغال: لميا يمين الدويهي -وزير الزراعة و الثقافة: سالم درويش -وزير البيئة: منال مسلم -وزير السياحة : فرتينيه أهانيان -وزير العدل: ماري كلود نجم -وزير الشؤون الإجتماعية و المهجرين: رمزي مشرفية -وزير التربية و الشباب و الرياضة: طارق مجذوب -وزير الصناعة: حزب الله (لم يسمى) -وزير العمل: دميانوس قطار وتبقى وزارة الاعلام التي من المحتمل ضمها الى السياحة أو لوزراء رئيس الحكومة.

موقع النشرة