بدء إجراءات محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ

جهينة نيوز:

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، رسميا، إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وتم تلاوة القرار الاتهامي بحقه تمهيدا للمحاكمة سعيا لعزله، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ووافق مجلس النواب الأمريكي، على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ، وقال مسؤول أمريكي إن محاكمة ترامب لعزله لن تستغرق أكثر من أسبوعين.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أسماء أعضاء اللجنة الموكلة بإدارة قضية محاسبة الرئيس دونالد ترامب، وأوضحت أن الخطوة المقبلة ستكون تقديم أعضاء اللجنة مواد المحاسبة إلى مجلس الشيوخ، حتى يمكن البدء في إجراءات محاسبة الرئيس ترامب فيما يتعلق باتهامه بمحاولة الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي للحصول على مكاسب سياسية.