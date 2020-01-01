هل القتلى في قاعدة حرير الامريكية في كردستان العراق "اسرائيليين"

جهينة نيوز:

سمحت الرقابة العسكرية الامريكية بنشر مشاهد مقتضبة من داخل قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق كشفت خلالها بعض آثار الدمار التي لحقت بالبنية التحتية للقاعدة فيما نشرت وسائل اعلام صور لأقمار صناعية تظهر اثار إنفجار خمس صواريخ من اصل 13 صاروخ سقطت على القاعدة, ولاحقاً اثارت وسائل الاعلام الغربية مسألة الهجوم الايراني على قاعدة عين الاسد فيما لم يتم التطرق نهائياً الى الهجوم الايراني على قاعدة الحرير في اقليم كردستان العراقي و لم يتم تسريب اي صورة حتى الآن.

مصادر مطلعة اكدت لجهينة نيوز بأن الأمريكي لديه ما يخفيه ليس فقط في قاعدة الحرير و بل كذلك في قاعدة عين الاسد فما تم الحديث عنه حتى الآن جزء بسيط مما حدث.

المصادر اعادت للأذهان قيام إيران في ايلول 2018 بإستهداف مقر للجماعات الارهابية في إقليم كردستان العراق ليصار لاحقاً و بعد ثلاثة اشهر من الهجوم الى أعلان من قائد الوحدات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلاميةعلي حاجي زاده أن ايران استهدفت اجتماع للارهابيين كان قد حضره مبعوث صهيوني, فيما لم تستبعد المصادر أي سيناريو من جهة أن يتكرر المشهد و يتم الاعلان عن قتلى اسرائيليين او الكشف عن قتلى في صفوف الجيش الامريكي في قاعدة الحرير, هذا وأكدت المصادر على أن العلم اليقين لدى الحرس الثوري الايراني الذي سيكشف لاحقاً عن الأهداف التي ضربها مشددة على أن لدى الامريكي ما يخفيه.

و كانت الجمهورية الاسلامية الايرانية استهدفت مواقع الارهابيين في شمال العراق بتاريخ 8 ايلول من العام 2018 و ذكرت حينها وسائل اعلام ان الصواريخ الايرانية استهدفت مقرات لـ تنظيمات "الحزب الديمقراطي" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" و بتاريخ 14 تشرين الثاني أعلن قائد الوحدات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، أن الضربة الصاروخية للحرس، استهدفت اجتماعا للإرهابيين من مسافات 300 و500 و700 كيلومتر، مؤكدا ان الاجتماع كان قد حضره مبعوث صهيوني و كشف حينها ان الصواريخ الايرانية استهدفت غرفتين فقط من المبنى و جاء الهجوم الايراني بعد تسلل مجموعة ارهابية من كردستان العراق الى ايران و ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 29 شخص بينهم صحفيين و اطفال و عسكريين في الاهواز جنوب غرب ايران.