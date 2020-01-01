فيديو: ماذا قال والد أحد الجنود الأمريكيين المفقودين في الضربة الإيرانية على القاعدة الأمريكية في العراق

الخميس, 16 كانون الثاني 2020 الساعة 19:41 | سياسة, عالمي


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