جهينة نيوز:

بـ 60 مليون دولار.. الامارات ترعى الجناح الاميركي في "اكسبو دبي"!

بـ 60 مليون دولار .. الامارات ترعى الجناح الاميركي في "اكسبو دبي"!

كشفت الولايات المتحدة أن مشاركتها هذا العام في معرض اكسبو في دبي بات ممكنا بفضل "كرم حكومة الإمارات".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرعاية الإماراتية للجناح الأمريكي تقدر بنحو 60 مليون دولار، وقد جاءت في إطار "الاعتراف بقوة العلاقات بين البلدين".

وقد طرحت الرعاية الإماراتية العديد من الأسئلة من قبيل.. لماذا لا تنفق الشركات الأميركية مباشرة للمشاركة في جناح الولايات المتحدة في ما تفضل بعض الشركات الأميركية العمل مستقلة. كما لم يتضح أيضا كيف ستقرر الحكومة الأميركية ماهية الشركات المشاركة؟ وما هي المنتجات التي ستعرض؟.

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن المساهمة لكن وزير الخارجية الأمیركية مايك بومبيو، كان قد تحدث في وقت سابق عن الحاجة لمبلغ 60 مليون دولار لإقامة الجناح في المعرض الذي يستمر ستة أشهر.

وتمنع الولايات المتحدة التمويل الحكومي لمثل هذه الفعاليات وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب الإنفاق خارج الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بدفع مساعدات.

غير أن بومبيو طلب من الكونغرس إجراء استثناء وتحمل تكلفة معرض إكسبو دبي، معبرا عن الخشية من أن تظهر الولايات المتحدة في موقع الضعف في معرض ستستخدمه الصين التي يتزايد نفوذها، لإظهار قوتها في قطاع التكنولوجيا في منطقة مهمة.

غير أن النواب عبروا عن شكوكهم وشجعوا بومبيو على القيام بحملة خاصة لجمع الأموال ما دفع بوزارة الخارجية للإعلان الشهر الماضي أن مشاركة الولايات المتحدة غير محسومة.

وذكر موقع معرض دبي إكسبو على الإنترنت أن الجناح الأمیركي سيعرض طباعة ثلاثية الأبعاد لأطراف صناعية وأعضاء، ورحلة إلى المريخ ومدينة مستقبلية مثالية بأقل حركة مرور.

وكانت الخارجية الاميركية قد حذرت في وقت سابق من أن انعدام التمويل الحكومي يعرض للخطر مساعي مينيابولس وهيوستن لاستضافة معارض مستقبلية يمكنها أن تخلق آلاف الوظائف.

وتعتزم دبي استضافة معرض ”إكسبو“في شهر أكتوبر/ تشرين الاول 2020، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 300 ألف زائر يوميًا مع افتتاحه، سيكون نصفهم من الخارج، بحسب غرفة تجارة وصناعة دبي.