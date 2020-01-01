الصين تؤكد دعمها الحازم لفنزويلا في حماية سيادتها الوطنية

جهينة نيوز:

أكدت الصين مواصلة دعمها الحازم لفنزويلا في حماية سيادتها الوطنية وكرامتها وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله خلال محادثات عقدها مع نظيره الفنزويلي خورخي أرياسا في بكين اليوم “إن الحقائق أثبتت أن مبدأ مونرو أصبح قديما والعقوبات والضغط غير مفيدين وليس هناك أي مخرج لفرض حلول خارجية موضحا أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي وفقا للمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية لمواصلة دعم السلام والمحادثات والقيام بدور بناء في دفع قضية فنزويلا إلى تسوية سياسية شاملة في أسرع وقت ممكن.

بدوره قال أرياسا “إن فنزويلا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين ومستعدة لتعميق التعاون العملي معها وتعزيز التواصل والتنسيق والالتزام بالتعددية ومعارضة سياسة القوة ودفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد”.

وكانت الصين أكدت في شهر آب الماضي أن التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية انتهاك خطير للقواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية داعية واشنطن إلى التخلي عن هذا السلوك.

وتشهد فنزويلا منذ أشهر عدة أزمة سياسية جراء تدخلات واشنطن في شؤونها الداخلية ودعمها غير المشروع للمعارضة اليمينية بزعامة خوان غوايدو الذى أعلن تنصيب نفسه رئيسا انتقاليا في مخالفة للدستور والقوانين الفنزويلية.