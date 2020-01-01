كوة خاصة في حماة لتسجيل أبناء الرقة بامتحانات الشهادات العامة

الخميس, 16 كانون الثاني 2020 الساعة 16:55 | شؤون محلية, تعليم

كوة خاصة في حماة لتسجيل أبناء الرقة بامتحانات الشهادات العامة

جهينة نيوز:

افتتحت وزارة التربية اليوم كوة خاصة في دائرة امتحانات حماة للطلاب الراغبين بالتسجيل في الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في محافظة الرقة.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته سانا اليوم أنها افتتحت الكوة للتسهيل على الطلاب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالسفر إلى مركز التسجيل المخصص لطلاب الرقة في ناحية عمليات التسجيل.

وكانت الوزارة قد أحدثت مراكز امتحانية في مديرية تربية حماة لإجراء الامتحان الكتابي المؤتمت للمتقدمين لمسابقة الوكلاء لصالح مديرية تربية الرقة والذين تحول الظروف من إمكانية وصولهم إلى المراكز الامتحانية في محافظة الرقة ناحية السبخة.


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