أمطار غزيرة متوقعة وثلوج على المرتفعات العالية - تفاصيل الحالة الجوية

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم ماطر بدءا من المناطق الجنوبية والغربية ويمتد الهطل تدريجيا ليشمل أغلب المناطق ليلا وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد في المنطقة الساحلية مساء.

وتكون الرياح شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المنطقة الساحلية مع هبات تتجاوز سرعتها 80 كم /سا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا يستمر الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا ماطرا على فترات فوق أماكن متفرقة من البلاد وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية كما يطرا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع استمرار نشاط الرياح الشرقية في المنطقة الساحلية لتتجاوز 80 كم/سا تخف سرعتها مساء والبحر متوسط ارتفاع الموج في الداخل.

وبالنسبة ليوم السبت تضعف الفاعلية الجوية نسبيا خلال النهار ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية فوق أماكن متفرقة من البلاد ثم تتجدد الفاعلية الجوية خلال ساعات الليل كما تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.

إلى ذلك هطلت أمطار متفرقة في عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل أعلاها إلى 25 مم في دوما بريف دمشق.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل توزعت في دمشق وريفها بدوما 25 مم والحرمون وعسال الورد 14 مم ودمشق المزة 12 مم وعقربا وقطنا 10 مم وساحة الحجاز والكسوة 9 مم ودمشق الدولي وقاسيون 8 مم وسرغايا وميسلون وجديدة الشيباني ودوار المطار ومساكن برزة 7 مم والزبداني ومضايا والقطيفة 6 مم والنبك 2 مم.

وفي درعا سجلت في نوى والصنمين 4 مم والشيخ مسكين 2 مم وفي القنيطرة بلغت في القنيطرة 18 مم وحضر 15 مم ونبع الصخر 3 مم.

وسجلت في القريتين بحمص 1 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الخميس الجمعة السبت

دمشق 13- 5 10- 4 11- 4

القنيطرة 13- 5 9- 4 8- 4

درعا 14- 5 11- 4 11- 4

السويداء 13- 4 9- 3 8- 3

حمص 11- 3 9- 3 10- 4

حماة 12- 3 10- 3 12- 4

الحسكة 11- 4 11- 4 10- 1

اللاذقية 17- 9 15- 9 16- 11

طرطوس 18- 10 15- 10 17- 10

حلب 12- 3 10- 3 11- 3

ادلب 11- 3 9- 2 10- 3

دير الزور 15- 3 12- 4 12- 4

الرقة 14- 2 11- 3 11- 3