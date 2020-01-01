بوتين يصدر مرسومين بتعيين ميشوستين رئيسا للوزراء وميدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي

جهينة نيوز:

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للوزراء.

وجاء في بيان للكرملين نقلته سبوتنيك: “وفقاً للفقرة (أ) من المادة 83 من دستور روسيا الاتحادية يتم تعيين ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين رئيساً لحكومة روسيا الاتحادية”.

كما استحدث الرئيس بوتين منصباً جديداً وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعين رئيس الوزراء السابق ديمتري ميدفيديف بهذا المنصب.

وجاء في بيان للكرملين: “إجراء تغيير في هيكلية مجلس أمن الاتحاد الروسي الذي تمت الموافقة عليه بقرار من رئيس الاتحاد الروسي حيث يتم تعيين ديمتري ميدفيديف نائباً لرئيس مجلس الأمن الروسي”.

ووافق مجلس الدوما الروسي في وقت سابق اليوم بأغلبية الأصوات على تكليف ميخائيل ميشوستين برئاسة الحكومة بعد أن رشحه الرئيس بوتين لهذا المنصب أمس وبحسب موقع روسيا اليوم صوت 383 نائباً لصالح تكليف ميشوستين مع امتناع 41 نائباً آخرين.

وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قدم أمس استقالة الحكومة بكامل قوامها فيما أعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية ميخائيل ميشوستين لشغل منصب رئيس الوزراء.

وجاءت استقالة حكومة ميدفيديف على خلفية المقترحات التي طرحها بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان أمس والتي شملت إدخال تعديلات على الدستور من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.