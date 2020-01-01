وفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عامًا

جهينة نيوز:

رحلت الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة الصباحي، الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما، حسبما أكدت ابنتها غادة نافع لعدد من وسائل الإعلام المصرية المحلية.

واشتهرت ماجدة الصباحي كممثلة ومنتجة أفلام سينمائية، تركت علامات في السينما المصرية والعربية، حيث قامت بأدوار البطولة في أفلام "العمر لحظة"، و"أين عمري"، و"بنات اليوم"، و"الحقيقة العارية"، و"أنف وثلاثة عيون"، و"المراهقات"، وغيرها من الأفلام.

كما أنتجت الصباحي، عددًا من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية، مثل "جميلة" والذي جسد حياة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، و"النداهة"، و"السراب".

ماجدة الصباحي ولدت في طنطا عام 1931 حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية ، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف .

كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس ، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة افلام ماجدة لإنتاج الافلام ، من افلامها التي انتجتها "جميلة" " هجرة الرسول" ، وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية واسابيع الافلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة

حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد .

تزوجت عام 1963 من الفنان ايهاب نافع الذي انجبت منه ابنتها غادة ، وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية تقوم بدور بارز في جمعية السينمائيات .