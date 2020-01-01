جهينة نيوز:

نجمة البوب الراحلة ويتني هيوستن مكرَّمة في قاعة مشاهير "الروك آند رول"

إختيرت نجمة البوب الراحلة ويتني هيوستن لتكون ضمن قائمة " قاعة مشاهير الروك" المكرمين في دورتها السنوية الخامسة والثلاثين .

و أعلنت قاعة مشاهير الروك "آند رول بكليفلاند" بولاية أوهايو الأميركية، الأربعاء، أنّها ستُكرّم نجمة البوب الراحلة ويتني هيوستن ضمن ستة من الفرق الغنائية والفنانين للعام 2020 الذين اختارتهم القاعة من بين 16 فريقاً وموسيقياً .

ويمثل هؤلاء الفنانون، الذين لا يزالون على قيد الحياة أو فارقوها، نطاقاً واسعاً من أنواع الموسيقى، ومنها البوب والراب والموسيقى الإلكترونية.

ومن ضمن المكرمين، في قاعة مشاهير الروك في دورتها السنوية الخامسة والثلاثين، فريقا (دوبي براذرز) و(تي. ريكس)، اللذان ذاع صيتهما في السبعينات، إلى جانب فريق (ديبيش مود) لموسيقى الروك الإلكترونية الذي تأسس في الثمانينات ومغني موسيقى الهيب هوب نوتوريوس بي.آي.جي الذي لقي حتفه في إطلاق نار في لوس انجليس عام 1997، وكذلك فريق موسيقى الروك (ناين إنش نيلز).