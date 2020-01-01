داعية سعودي : من حق الفتاة الاستقلال و العيش في سكن لوحدها

جهينة نيوز:

أثار الداعية السعودي عبدالله المعيوف جدلا واسعًا، بعد قوله إن من حق الفتاة الاستقلال والعيش في سكن آخر وحدها عقب بلوغها سن الرشد.

الشيخ عبدالله المعيوف قال، في برنامج "معالي المواطن "، على قناة MBC مساء الأربعاء ، "بعد أن تبلغ الفتاة سن الرشد وتسكن في مكان معلوم لوحدها، فإنها تكون قد مارست حقا مشروعا من أبسط حقوقها في الحيا" .

وتساءل المعيوف: "لماذا نأتي عند الذكر عندما يخرج ويقرر أن يستقل ونقول يا أخي ما عليك شىء، لكن إذا اختارت الفتاة أن تستقل في مدينة آمنة كنا نعارض هذا الحق؟ "، مؤكدًا أن هذا حقها.

وسبق أن أثار الداعية السعودي، الذي يعرف نفسه بأنه مستشار شرعي، جدلا حول أحاديثه، ففي وقت سابق قال إن "النظر المحرم ليس هو مطلق النظر، ولكن هو النظر الذي يكون بشهوة"