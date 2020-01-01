الجيش يدحر اعتداءات الإرهابيين من قرى تل خطرة وأبو جريف وخربة داوود بريف إدلب

الخميس, 16 كانون الثاني 2020 الساعة 14:40 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يدحر اعتداءات الإرهابيين من قرى تل خطرة وأبو جريف وخربة داوود بريف إدلب

جهينة نيوز:

ردت وحدات الجيش الليلة الماضية على اعتداءات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به بعد أن أحبطت هجماتهم باتجاه نقاط تمركز الجيش في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ودحرتهم من قرى تل خطرة وأبو جريف وخربة داوود.

ونقلا عن سانا أنه وفق المعلومات الميدانية شن إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والحزب التركستاني الإرهابي هجمات باتجاه نقاط الجيش تم التعامل معها بالأسلحة المناسبة وإحباط الهجمات واستهداف أرتال العربات ما أسفر عن ايقاع خسائر كبيرة في العتاد ومقتل عدد من الإرهابيين.

ونفذت وحدات الجيش عملية ليلية ردا على الهجمات أسفرت عن دحر الإرهابيين من ثلاث قرى هي تل خطرة وأبو جريف وخربة داوود.

وشنت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي على مدى اليومين الماضيين هجمات بأعداد كبيرة على عدد من البلدات التي حررها الجيش مؤخرا منها تلمنس ومعرشورين بالتوازي مع اعتدائها بالقذائف الصاروخية على قريتي العزيزية والرصيف بريف حماة الشمالي.


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