سورية وروسيا تستنكران مواصلة حشد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

جهينة نيوز:

عبر مركز التنسيق السوري الروسي عن استنكاره لاستمرار وزارة الدفاع الأمريكية في حشد قواتها في الشرق الأوسط.

ويفعل البنتاغون ذلك على الرغم من أن واشنطن أعلنت في وقت سابق سحب قواتها من الشرق الأوسط.

وقال مركز التنسيق في بيانه: بدلا من سحب وحدات أمريكية وفقا للقرار المعلن... تستمر الولايات المتحدة في شحن الأجواء من خلال تكثيف حشودها العسكرية في بلدان الشرق الأوسط.

ونوه المركز بأن سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط من شأنه أن يساعد على تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وتم الإعلان عن رسالة لقائد القوات الأمريكية في العراق أشارت إلى التحضير لرحيل قوات أمريكية. ولكن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن في وقت لاحق أن الولايات المتحدة لا تخطط لمغادرة العراق.